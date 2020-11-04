المراهنون يعودون للرهان على بايدن مع توالي فرز النتائج

المصدر: رويترز

أصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن مجددا الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة وفق مواقع الرهانات على الإنترنت، بعد تغير حظوظ الرئيس دونالد ترامب الذي كان الميزان يميل لصالحه أثناء الليل.

وحدث التغير، حسبما ورد في بيانات ثلاث شركات للمراهنات، بعد تفوق بايدن على ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة بعد فرز ما يقدر بنسبة 89 بالمئة من الأصوات حتى الآن.

وكانت سوق المراهنات سماركتس، ومقرها بريطانيا، قد أعطت بايدن فرصة الفوز بنسبة 78 بالمئة في حين قالت شركة بريديكت إت، ومقرها نيوزيلندا، إن من المتوقع فوز المرشح الديمقراطي بنسبة 80 بالمئة.

وبلغت توقعات فوز ترامب لدى سماركتس 21 بالمئة مما يمثل تراجعا كبيرا عن النسبة التي حققتها أثناء الليل وهي نحو 80 بالمئة.

وانتخابات 2020 في الولايات المتحدة في طريقها لتكون أكبر حدث يجتذب المراهنات على الإطلاق حسبما تقول شركات الرهان. وراهن شخص ما على فوز بايدن بمبلغ قياسي بلغ مليون جنيه استرليني يوم الاثنين.

وقال سام روسبوتوم المتحدث باسم بت فير للمراهنات "احتلال الصدارة في ويسكونسن قد يكون نقطة التحول بالنسبة للديمقراطي الذي من المتوقع أيضا أن يفوز بنيفادا وأريزونا، مما سيمنحه على الأرجح أصوات المجمع الانتخابي المئتين والسبعين التي يحتاجها للانتصار".

وتوقع المراهنون لدى بت فير أن تكون فرصة بايدن في الفوز قبل موعد وجبة الإفطار على الساحل الشرقي للولايات المتحدة 66 بالمئة.

وزعم ترامب دون سند اليوم الأربعاء الفوز على بايدن رغم أن ملايين الأصوات لم تفرز بعد.

في الوقت نفسه يعلق بايدن آماله على ما يعرف بولايات "الجدار الأزرق" وهي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا، التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض في 2016، لكن فرز الأصوات هناك قد يستغرق ساعات أو أياما.

وقالت بت فير إكسيتشينج إن المراهنات على نتيجة الانتخابات وصلت حتى الآن إلى 425 مليون جنيه إسترليني وهو رقم غير مسبوق ويزيد عن مثلي مبالغ المراهنات في 2016. وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان النتيجة.

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