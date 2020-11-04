في انتظار النتائج.. ثقة وانزعاج بين فريق ترامب في البيت الأبيض

المصدر: رويترز

انكب مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خرائط الانتخابات في الجناح الغربي للبيت الأبيض وهتفوا لمرشحهم في الغرفة الشرقية فيما جاءت النتائج في ولايات حاسمة مثل فلوريدا وأوهايو لصالح الزعيم الجمهوري في لانتخابات الرئاسة التي جرت أمس الثلاثاء.

لكن ثقتهم التي يشوبها الحذر تحولت لانزعاج عندما ذكرت قناة فوكس نيوز أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فاز في ولاية أريزونا التي دعمت ترامب في انتخابات 2016، حسبما قالت مصادر مطلعة على الوضع طلبت عدم نشر اسمها.

وتابع الرئيس، الذي زار في وقت سابق من اليوم الموظفين في مقر حملته في فرجينيا القريبة، نتائج الانتخابات مع عائلته في غرفة المعيشة في الطابق العلوي من مقر إقامته بالبيت الأبيض.

وقال مصدر مطلع "إنه هادئ، أعصابه باردة... لديه فرصة للفوز".

وقال أحد كبار مساعدي ترامب "نشعر بالرضا" كما عبر عن تفاؤله بشأن فرص الرئيس في ولايتي ميشيجان ونيفادا.

ووصف كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز الأجواء السائدة بين فريق ترامب بأنها "جيدة لكن متوترة".

وفي الغرفة الشرقية على الجانب الآخر من البيت الأبيض، كان الضيوف بمن فيهم المستشارون المقربون وأعضاء الحكومة يحتسون المشروبات ويتناولون وجبات خفيفة من أصابع الدجاج ويشاهدون النتائج على شاشات تلفزيونية كبيرة وضعت في الغرفة.

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