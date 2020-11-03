ترامب: الخسارة ليست سهلة أبدا.. ولم أجهز خطابا

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول"، وذلك خلال كلمة للعاملين في مقر حملته في أرلنجتون بولاية فيرجينيا اليوم.

وقال: "كما تعلم، الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبدا، ليست كذلك بالنسبة لي".

وقال الرئيس الجمهوري الحالي: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية"، معترفا بأن صوته كان خشنا بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية.

وأضاف: "كان هناك حب في تلك التجمعات".

ولم يكن ترامب وعدة أشخاص آخرين في الغرفة يرتدون كمامات وجه على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا.

كلمات دالة:
  • الرئيس الأمريكي،
  • دونالد ترامب،
  • الانتخابات الرئاسية ،
  • خطاب،
  • التجمعات الانتخابية
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