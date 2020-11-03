ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في فلوريدا

المصدر: د ب أ

أدلت السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب بصوتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية فلوريدا بدون ارتداء كمامة وجه.

وظهرت ملانيا ترامب في مقاطع فيديو وهي تلوح للكاميرات، بينما كانت في طريقها لمركز اقتراع في منطقة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وهي من الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ولم تكن السيدة الأولى ترتدي كمامة وجه بالرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بينما كان مسؤولو الأمن من حولها يرتدون كمامات.

وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته خلال عملية التصويت الشخصي المبكر في بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاجو الذي يمتلكه، حيث أن الرئيس وقرينته مسجلان على قوائم الناخبين في تلك المنطقة.

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