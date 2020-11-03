ترامب: التعامل مع الديمقراطيين أصعب من التعامل مع روسيا والصين

المصدر: د ب أ

سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على علاقته المثيرة للجدل مع نواب الكونجرس الديمقراطيين، مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم "الثلاثاء"، قائلا إن التعامل معهم أصعب من التعامل مع دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية.

قال ترامب: "لدينا بعض الأشخاص المخادعين للغاية".

وأضاف ترامب في برنامج "فوكس آند فريندز" الإخباري: "أي دولة تعد الأصعب في التعامل معها؟ هل هي روسيا؟ هل هي الصين؟ هل هي كوريا الشمالية؟"، مكرراً الأسئلة التي زعم أن الناس طرحوها.

وأضاف: "وأنا أقول كلا، حسنًا، فإن أصعب دولة في التعامل معها هي الولايات المتحدة، بفارق كبير"، مشيراً إلى أن مستوى الصعوبة يفوق غيره بكثير.

وأشار ترامب إلى عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، كمثال على النواب الديمقراطيين الذين يصعب عليه التعامل معهم.

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