تويتر وفيسبوك يضعان تحذيرا على تعليق لترامب على قرار للمحكمة العليا

المصدر: رويترز

وضع موقعا التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك في ساعة متأخرة من مساء الاثنين علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيه قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدا".

كانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب في انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في منشور على تويتر وفيسبوك "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

وأرفق تويتر مع تغريدة ترامب ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

وقال متحدث باسم تويتر لرويترز إن الإجراء يتسق مع "سياسة النزاهة المدنية" التي يطبقها الموقع، مضيفا أن تويتر سيقيد بشكل ملموس التعليقات على تغريدة ترامب.

وتضمن إخلاء المسؤولية الذي نشره تويتر رابطا لمعلومات تؤكد "قانونية وسلامة" التصويت عبر البريد.

ونشر موقع فيسبوك إخلاء مسؤولية نوه فيه إلى أن التصويت عبر البريد ومن خلال مراكز الاقتراع "مشهود لهما بالجدارة بالثقة" في الولايات المتحدة وأن تزوير الأصوات نادر جدا.

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