تويتر يضع تحذيراً جديداً على تغريدة لترامب

المصدر: رويترز

وضع موقع التواصل الاجتماعي تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها قرارا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدا".

وأرفق تويتر مع التغريدة ما يفيد بإخلاء مسؤوليته قائلا إن محتواها "محل خلاف" و"ربما يكون مضللا".

وقال ترامب في التغريدة "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

كانت المحكمة العليا قد سمحت الأسبوع الماضي بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء في بنسلفانيا ونورث كارولاينا.

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