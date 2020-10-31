ترامب وبايدن يدخلان معركة الأصوات الأخيرة

المصدر: دبي - البيان، وكالات

كثف المتنافسان في الانتخابات الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، والمرشح عن الحزب الديمقراطي، جو بايدن، حملتيهما في الولايات المتأرجحة قبل ثلاثة أيام من بدء التصويت المباشر، حيث يدور التنافس في نطاقين جغرافيين، سيحسم مسار التصويت فيهما المرشح الفائز، وهما ولايات «الحزام الأزرق»، وتضم ميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسون، وولايات «حزام الشمس» التي تضم أريزونا وفلوريدا ونورث كارولينا.

وأدلى 81 مليون أمريكي حتى الآن بأصواتهم في الاقتراع المبكر والبريد، ما يمثل نحو 60 في المئة من الناخبين، وهو رقم قياسي.

ونجح ترامب بتحويل ملف الجائحة إلى قاعدة للهجوم على منافسه بايدن، الذي اضطر، أمس، إلى التوضيح وطمأنة أنصاره بأنه لن يغلق الاقتصاد كما يروج منافسه الجمهوري.

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