عائلتا بايدن وترامب تحت أضواء الانتخابات

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

كرجلين في السبعينات من عمرهما، تحيط بكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن عائلة كبيرة كان بعض أفرادها مثار جدل، بينما يعيش آخرون بدرجة أقل تحت الأضواء.

ويكشف النظر عن كثب إلى العائلتين مسار حياة المرشحَين للرئاسة، وكيف انخرطت زوجتاهما وأولادهما في المعركة إلى البيت الأبيض. يلعب جميع أبناء ترامب الثلاثة من زوجته الأولى إيفانا أدواراً كبيرة في حياته السياسية وأعماله التجارية.

ويعد نجله الأكبر دونالد ترامب جونيور شخصية بارزة في حملته الانتخابية، إذ يحظى بشعبية واسعة في أوساط أنصار الرئيس وأكبر المتبرّعين. ويعرف دونالد ترامب جونيور (42 عاماً) بطلاقة لسانه وأسلوبه الهجومي، ولا يخفي غضبه حيال من يعتبرهم أعداء والده.

ويعرف عنه شغفه بالصيد، وكثيراً ما يظهر بلحيته مرتدياً بنطال جينز وقميصاً غير رسمي، بينما يسعى لتصوير نفسه على أنه رجل عادي. أما إيفانكا، شقيقة دونالد جونيور البالغة 38 عاماً، فهي رسمياً «مستشارة الرئيس» وتعد بين أهم الشخصيات في دائرة البيت الأبيض.

كما أن زوجها جاريد كوشنر هو أحد معاوني ترامب المقرّبين كذلك، إذ شملت مسؤولياته إشرافه على أجزاء كبيرة من استجابة الإدارة الأمريكية لوباء «كوفيد 19» وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وتولّى دونالد جونيور وشقيقه إريك (36 عاماً) نظرياً جميع أنشطة العائلة التجارية، بينما يعمل الوالد وإيفانكا في واشنطن. ولدى ترامب ابنة واحدة هي تيفاني كانت ثمرة زواجه الذي دام ست سنوات بمارلا ميبلز. أما نجل ترامب الأصغر بارون، فهو فتى طويل القامة يبلغ من العمر 14 عاماً ويعيش في البيت الأبيض مع والده ووالدته ميلانيا ترامب - السيّدة الأولى.

عائلة بايدن

شهد جو بايدن مأساتين في حياته، كانت الأولى عندما قتلت زوجته الأولى وابنته بحادث سيارة عام 1972، والثانية عندما توفي نجله بو بالسرطان عندما كان في الـ46 من عمره عام 2015. وتزوّج بايدن نيليا هانتر عام 1966 عندما كان يدرس القانون وكانت هي مدرّسة. وربّى جو بايدن، الذي كان على وشك أن يصبح سناتوراً، نجليه اللذين نجوا بمساعدة شقيقته فاليري. وعلى مدى سنوات، سافر بالقطار كل يوم لمدة ساعتين في كل اتجاه من منزل العائلة في ديلاوير إلى واشنطن.

أما نجل بايدن، هانتر، فكان مدمناً على الكحول والمخدرات. وتم تسريحه من احتياطي سلاح البحرية عام 2014 بعدما أثبتت فحوص تعاطيه الكوكايين. وتركّزت هجمات ترامب عليه قبيل الانتخابات. وأقر هانتر (50 عاماً) بأنه أظهر «حكمة سيئة» في تعاملاته التجارية، لكنه نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات.

وهانتر حالياً رسام يعيش في لوس أنجليس ولديه ثلاثة أبناء من زوجته السابقة كاثلين. أما جيل (69 عاماً)، زوجة بايدن، فهي مدرّسة تلعب دوراً أساسياً في حملته الانتخابية، وتظهر مراراً في المناسبات المرتبطة بالحملة. ولدى الزوجين ابنة واحدة تدعى آشلي وتبلغ من العمر 39 عاماً.

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