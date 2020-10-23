بايدن: 3 دول ستدفع ثمن تدخّلها في الانتخابات إذا أصبحت رئيساً

المصدر:
  • أ ف ب
التاريخ:

تعهّد المرشّح الديمقراطي إلى البيت الأبيض جو بايدن صباح اليوم أن تدفع كلّ من روسيا والصين وإيران ثمن تدخّلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا ما فاز بمفاتيح البيت الأبيض في الثالث من نوفمبر.

وقال بايدن خلال المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه ومنافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يوماً من الانتخابات إنّ هذه الدول الثلاث "ستدفع الثمن إذا ما انتُخبت. إنّها تتدخّل بالسيادة الأمريكية".

كلمات دالة:
  • البيت الأبيض،
  • روسيا ،
  • ترامب،
  • إيران ،
  • الصين
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