بايدن: لا يمكن لرئيس "مسؤول" عن هذا العدد من وفيات كورونا البقاء في السلطة

المصدر: أ ف ب

شنّ المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن قبل قليل هجوماً عنيفاً على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بسبب طريقة إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجدّ، معتبراً أنّ رئيساً "مسؤولاً" عن هذا العدد الكبير من ضحايا كوفيد-19 لا يمكنه البقاء في السلطة.

وقال بايدن في مستهلّ المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بينه وترامب في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي إنّ "شخصاً مسؤولاً عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب أن لا يكون قادراً على البقاء رئيساً للولايات المتحدة"، متّهماً الرئيس بأنّه "لا يزال بدون خطة" للتعامل مع الجائحة.



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