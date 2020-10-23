انطلاق المناظرة الثانية والأخيرة بين ترامب وبايدن

المصدر: أ ف ب

انطلقت في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية منذ قليل المناظرة التلفزيونية الثانية والأخيرة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وذلك قبل 12 يوماً من الانتخابات الرئاسية.

وتبادل المرشّحان لدى وصولهما إلى المنصّة التحية لكنّهما لم يقتربا من بعضهما البعض بسبب القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

وتجري هذه المواجهة بين الرجلين بعد مناظرة أولى جرت في أواخر سبتمبر في كليفلاند بولاية أوهايو وانتهت إلى فوضى عارمة ومشادة كلامية مفتوحة بينهما.

وكان مقرّراً أن تكون هذه المناظرة الثالثة بينهما لكن ترامب رفض المشاركة في المناظرة الثانية التي كان موعدها في 15 الجاري لأن المنظمين أرادوها مناظرة افتراضية بسبب إصابة ترامب في حينه بالفيروس.

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