الصين تعلن وصول فريق من الصحة العالمية إلى ووهان يوم الخميس

المصدر: رويترز

قال مسؤول صيني إن فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية يحقق لتحديد منشأ فيروس كورونا سيصل إلى مدينة ووهان قادما من سنغافورة يوم الخميس.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن منظمته تتطلع للتعاون مع الصين مع مهمة تحديد مصدر الفيروس وكيفية انتقاله إلى البشر.

وكان قد قال سابقا إنه "شعر بخيبة أمل شديدة" عندما مُنع الخبراء من الدخول هذا الشهر مما اضطر اثنين من الفريق للعودة أدراجهما.

وقالت الصين إنه حدث "سوء تفاهم".

وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية دورية اليوم الثلاثاء "وفقا للخطة الراهنة سيسافرون من سنغافورة إلى ووهان في 14 يناير".

ولم يرد على سؤال بشأن ما إن كان فريق الخبراء سيخضع لحجر صحي عند وصوله، كما لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن خط سير الزيارة.

وتم رصد فيروس كورونا أول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019 ثم انتشر في أنحاء العالم مصيبا أكثر من 90.5 مليون نسمة وموديا بحياة ما يقرب من مليونين.

ولا يزال الكثير عن نشأة الفيروس غير معلوم، وتجد الصين حساسية خاصة إزاء الاشتباه في حدوث تغطية على الأمر تسببت في تأخير التحرك لمواجهة الأزمة في بدايتها وسمحت للفيروس بالانتشار.

وقبيل زيارة الفريق تسعى الصين لصياغة روايتها بشأن متى وأين بدأت الجائحة، وقال وزير الخارجية وانغ يي "المزيد والمزيد من الدراسات" كشفت أنه نشأ في مناطق عدة.

وسبق أن قال خبير صحة تابع لمنظمة الصحة العالمية إن توقعات استخلاص الفريق أي نتائج من زيارته للصين يجب أن تكون "متواضعة جدا".

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