قرابة 617 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في بريطانيا

المصدر: د ب أ

تلقى 616 ألفاً و933 شخصا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 تصنعه شركتا فايزر وبيونتيك، حسبما أعلنت الإدارة الصحية في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس.

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن هذا العدد من الأشخاص تم تطعيمهم في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر.

وذكر البيان أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في إنجلترا بلغ 521594وأسكتلندا 56676 وويلز 22595 وأيرلندا الشمالية 16068.

وتابع البيان أنه يتم إعطاء التطعيمات للمقيمين في دار الرعاية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80عاما فأكثر والعاملين في مجالي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضافت الإدارة الصحية أنه خلال الأسابيع والأشهر القادمة سوف يزداد معدل التطعيم مع توفر المزيد من الجرعات وسوف يستمر البرنامج في التوسع مع تقديم المزيد من اللقاحات مباشرة إلى دور الرعاية".

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