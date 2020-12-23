اليابان تتصدى لمقاتلات روسية وصينية اقتربت من أجوائها

المصدر: د ب أ

أطلقت اليابان طائرات مقاتلة بعد أن رصدت طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من البلاد، بحسب ما أعلنته الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الدفاع بأنه تم إرسال الطائرات المقاتلة بعد رصد أربع مقاتلات صينية (إتش - 6) وطائرتين روسيتين (تو - 95) الثلاثاء وهي تحلق فوق مضيق تسوشيما بين جزيرة كيوشو في جنوب غرب اليابان وكوريا الجنوبية ومنطقة فوق بحر الصين الشرقي بالقرب من جزيرة أوكيناوا جنوبا.

كما حلقت القاذفات حول جزيرتين صغيرتين في بحر اليابان المتنازع عليه بين طوكيو وسول، وفقا للوزارة.

وقال مسؤول بالوزارة إنه لم يكن هناك انتهاك للمجال الجوي الياباني رغم ذلك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن روسيا والصين نفذتا ثاني دورية جوية مشتركة لهما في تلك المناطق منذ يوليو 2019، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو للأنباء.

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