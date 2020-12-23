بايدن: الهجوم الإلكتروني على أمريكا لا يمكن أن يبقى "من دون رد"

المصدر: أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الثلاثاء أن الهجوم الإلكتروني الواسع الذي نسب إلى روسيا، واستهدف وكالات حكومية في الولايات المتحدة ومسؤولين كبارا لا يمكن أن يبقى "من دون رد".

وقال بايدن في مؤتمر صحافي "لا يمكن أن ندع ذلك من دون رد"، مطالبا باتخاذ "قرارات مهمة" بحق المسؤولين عما حصل بهدف "محاسبتهم".

وأضاف "هذا الهجوم وقع على مرأى من دونالد ترامب في حين لم يكن ينظر".

ورأى أن "تأمين فضائنا الإلكتروني قد يكلف مليارات الدولارات. سأقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق ثلاثة أهداف: أولا، تحديد مدى الأضرار وثانيا كيفية حصول ذلك وثالثا ما علي القيام به في الداخل، داخل إدارتي لحماية (الفضاء الإلكتروني الأمريكي) مستقبلا".

وبخلاف العديد من المسؤولين السياسيين وبعضهم داخل حكومته، قلل الرئيس ترامب من حجم هذا الهجوم وكذلك من المسؤولية المحتملة لروسيا عنه.

في المقابل، أعلن وزير العدل بيل بار الذي سيغادر الحكومة قريبا أن موسكو تقف خلف العملية.

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