كورونا يصيب اثنين من كرادلة الفاتيكان

المصدر: رويترز

صرح مصدر في الفاتيكان، اليوم، بأنه ثبتت إصابة اثنين من كرادلة الفاتيكان بفيروس كورونا، أحدهما يمضي معظم وقته في مساعدة المشردين في روما.

ودخل المستشفى الكاردينال كونراد كرييفسكي، وهو بولندي يبلغ من العمر 57 عاماً ويدير الأعمال الخيرية التي يشرف عليها البابا فرنسيس ويطلق عليه لقب "قيّم الفاتيكان"، وذلك للعلاج من مبادئ التهاب رئوي.

وقال المصدر إن الفحوص أكدت إصابة الكاردينال الإيطالي جوزيبي برتيللو، محافظ مدينة الفاتيكان البالغ من العمر 78 عاماً، بفيروس كورونا، ومن المعتقد أنه يعزل نفسه في منزله في الفاتيكان.

ولم يتضح بعد إن كان أحدهما أو كلاهما قد حضر احتفالية أقيمت أمس، وتبادل فيها أعضاء الإدارة المركزية في الفاتيكان والمعروفة باسم (الكوريا) التهانئ مع البابا بمناسبة عيد الميلاد.

ولم يرد تأكيد رسمي من الفاتيكان لنتائج الفحوص التي خضع لها الاثنان.

وإيطاليا هي أول بلد غربي ظهر به فيروس كورونا، وقد شهدت 69214 وفاة بسبب الفيروس منذ ظهوره بها في فباير شباط الماضي، وهو أعلى رقم وفيات بكورونا في أوروبا وخامس أكبر عدد في العالم، وسجلت أيضاً نحو 1.96 مليون إصابة حتى اليوم.

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