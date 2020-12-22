مقتل 3 طبيبات بتفجير في كابول

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولو أمن في أفغانستان، اليوم، أن خمسة أشخاص على الأقل، بينهم 3 طبيبات، قُتلوا، وأصيب شخصان آخران من جراء انفجار في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، إن قنبلة مغناطيسية مثبتة في سيارات لأطباء عاملين لدى الحكومة انفجرت في المنطقة السابعة لشرطة المدينة.

وأضاف فارامارز أن ثلاث طبيبات ورجلاً واحداً وشخصاً من المارة قُتلوا في الانفجار.

وعلى الرغم من بدء محادثات السلام لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في أفغانستان، تصاعد العنف في مناطق مختلفة من البلاد.

وشهد سكان كابول في الآونة الأخيرة تفجيرات واغتيالات وهجمات صاروخية بشكل منتظم صباحاً.

وتُجري الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر بهدف إنهاء عقود من الحرب دون أي انفراجة.

ومنذ بداية المحادثات، أعلن الطرفان عن إحراز تقدم أولي.

واتفق الجانبان على إجراءات محادثات السلام والبدء في مناقشة جدول الأعمال في الخامس من يناير بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

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