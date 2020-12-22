المحكمة العليا في النرويج تنظر قضية التنقيب عن النفط في القطب الشمالي

المصدر: د ب أ

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في النرويج، اليوم، حكماً بشأن استئناف قدمته جماعات حماية البيئة لمنع تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط في بحر بارنتس قبالة شمالي النرويج.

وقال المدعون، بما في ذلك منظمة "جرينبيس" وجماعة "أصدقاء الأرض الشباب النرويج"، إن التراخيص تنتهك مادة في الدستور النرويجي تضمن الحق في بيئة صحية وقابلة للحياة.

وقامت تلك الجهات بمقاضاة الدولة النرويجية في 2016. وفي وقت لاحق، انضمت حملة الأجداد المناخية وأصدقاء الأرض/النرويج إلى القضية.

وعقدت المحكمة العليا جلسات على مدى سبعة أيام الشهر الماضي لنظر الدعوى.

وقالت الدولة، ممثلة في المدعي العام فريدريك سيجرستاد، إنه كانت هناك عملية تدقيق شاملة لتصاريح استكشاف النفط والغاز في بحر بارنتس.

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