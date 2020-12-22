إصابات كورونا العالمية تتجاوز 76.86 مليون والوفيات مليون و695668

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 76.86 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و695 ألفا و668.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                  إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                      317878                               17784562 

الهند                                      145810                               10055560

البرازيل                                  186356                               7213155

روسيا                                    51351                                  2877727

فرنسا                                   60900                                  2479151

المملكة المتحدة                   67616                                  2073511

تركيا                                    18097                                 2024601

إيطاليا                                 69214                                1964057

إسبانيا                                 48926                                 1797236

الأرجنتين                               41813                                1541285.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • البرازيل ،
  • الهند ،
  • فيروس كورونا
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى