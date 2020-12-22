إصابات كورونا العالمية تتجاوز 76.86 مليون والوفيات مليون و695668
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 76.86 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و695 ألفا و668.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 317878 17784562
الهند 145810 10055560
البرازيل 186356 7213155
روسيا 51351 2877727
فرنسا 60900 2479151
المملكة المتحدة 67616 2073511
تركيا 18097 2024601
إيطاليا 69214 1964057
إسبانيا 48926 1797236
الأرجنتين 41813 1541285.