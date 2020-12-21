الألمان يزدادون عنفاً في الكريسماس

المصدر: د ب أ

حذرت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي من زيادة العنف الأسري في عيد الميلاد "الكريسماس".

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "يتزايد العنف المنزلي كل عام في أيام العطل الرسمية مثل عيد الفصح وعيد الميلاد. الخطر كبير بشكل خاص في عام كورونا هذا. الأعصاب متوترة بالفعل، ربما بالإضافة إلى الإحباط. هناك الكثير من القيود. هناك كذلك مخاوف وجودية - كثيرون لا يعرفون ماذا سيحدث لهم العام المقبل".

وتروج جيفي لخط المساعدة الخاص بوزارتها ضد العنف، موضحة أنه تم تعزيز الخط من حيث الموظفين والشؤون المالية منذ بداية الجائحة، وقالت جيفي: "اتصل إذا كانت هناك مشاكل. دعنا نساعدك".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز