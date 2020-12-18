ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية

المصدر: د ب أ

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواطنيه في مقطع فيديو اليوم "الجمعة" أنه يعاني من صداع وسعال وإجهاد، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال ماكرون في الفيديو المنشور عبر موقع "تويتر" من مكتبه الخاص "أنا بخير".

وذكر أنه أبطأ إيقاع عمله، لكنه لا يزال يتابع موضوعات مهمة مثل إدارة أزمة فيروس كورونا ومفاوضات الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بشأن اتفاق التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وشكر ماكرون المواطنين على تمنياتهم الطيبة وحثهم على توخي الحذر قائلا إن الفيروس يمكن أن يصيب أي شخص.

ودخل الرئيس الفرنسي في العزل الذاتي في مقر الرئاسة في لا لانتيرن في فرساي، بعد ظهور نتيجة الاختبار "الخميس."

وتضررت فرنسا بشدة جراء فيروس كورونا، حيث سجلت أكثر من 18 ألف إصابة جديدة "الخميس". وتوفي حوالي 60 ألف شخص في البلاد منذ بداية الجائحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز