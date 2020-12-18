إصابات كورونا العالمية تتجاوز 73.57 مليون والوفيات مليون و653614

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 73.57 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و653 ألفا و614.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 307767 16922009

الهند 144451 9956557

البرازيل 183735 7040608

روسيا 49151 2762668

فرنسا 59619 2427216

المملكة المتحدة 66052 1948660

إيطاليا 67220 1906377

إسبانيا 48777 1785421

الأرجنتين 41365 1517046

كولومبيا 39560 1456599

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

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