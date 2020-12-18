إصابات كورونا العالمية تتجاوز 73.57 مليون والوفيات مليون و653614
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 73.57 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و653 ألفا و614.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 307767 16922009
الهند 144451 9956557
البرازيل 183735 7040608
روسيا 49151 2762668
فرنسا 59619 2427216
المملكة المتحدة 66052 1948660
إيطاليا 67220 1906377
إسبانيا 48777 1785421
الأرجنتين 41365 1517046
كولومبيا 39560 1456599
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.