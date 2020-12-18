إصابات كورونا العالمية تتجاوز 73.57 مليون والوفيات مليون و653614

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 73.57 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و653 ألفا و614.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                        إجمالي الوفيات         عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                             307767                      16922009

الهند                                              144451                      9956557

البرازيل                                          183735                      7040608

روسيا                                              49151                      2762668

فرنسا                                              59619                    2427216

المملكة المتحدة                              66052                    1948660

إيطاليا                                            67220                    1906377

إسبانيا                                           48777                      1785421

الأرجنتين                                      41365                      1517046

كولومبيا                                      39560                    1456599

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الولايات المتّحدة،
  • الهند،
  • البرازيل،
  • فيروس كورونا
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