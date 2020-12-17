بنس وزوجته يتلقيان لقاح كورونا علناً اليوم

المصدر: د ب أ

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه يعتزم تلقي تطعيم ضد فيروس كورونا علنا في البيت الأبيض اليوم الجمعة "لبناء الثقة" بين الشعب الأمريكي في الوقت الذي تبدأ فيه البلاد حملة تلقيح ضخمة.

يأتي إعلان بنس بينما لم يشر الرئيس دونالد ترامب إلى موعد تطعيمه أو ما إذا كان سيفعل ذلك علنا.

وقالت كايلي مكيناني، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إن ترامب "منفتح تماما على تلقي اللقاح".

وقال مكتب بنس إن نائب الرئيس وزوجته كارين بنس والجراح العام جيروم آدامز سيتم تلقيحهم في البيت الأبيض الجمعة.

وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا حتى الآن 300 ألف حالة، وسجلت البلاد ما يقرب من 17 مليون حالة إصابة، وهو أعلى رقم بين دول العالم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز