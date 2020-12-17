إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.91 مليون والوفيات مليون و641470

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 72.91 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و641 ألفا و470.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 304187 16689754

الهند 144096 9932547

البرازيل 182799 6970034

روسيا 48564 2734454

فرنسا 59361 2409062

المملكة المتحدة 65520 1913277

إيطاليا 66537 1888144

إسبانيا 48596 1773290

الأرجنتين 41204 1510203

كولومبيا 39356 1444646.

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