إصابات كورونا العالمية تتجاوز 72.91 مليون والوفيات مليون و641470

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 72.91 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و641 ألفا و470.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                   إجمالي الوفيات           عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                       304187                       16689754

 الهند                                      144096                       9932547

البرازيل                                  182799                       6970034

روسيا                                    48564                          2734454

فرنسا                                   59361                           2409062

المملكة المتحدة                   65520                          1913277

إيطاليا                               66537                            1888144

إسبانيا                               48596                            1773290

الأرجنتين                          41204                             1510203

كولومبيا                           39356                             1444646. 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • الصين،
  • فيروس كورونا
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى