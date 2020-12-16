رئيس وزراء اليابان يتعرض لموقف محرج بسبب دعوة عشاء

المصدر: رويترز

تعرض يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان لانتقادات لحضوره دعوات عشاء بمناسبة نهاية العام بعد أن طالب الناس بتجنب حضور الحفلات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتولى سوجا منصبه في سبتمبر أيلول لكنه يواجه حالة من الاستياء العام من تزايد أعداد الإصابات بالفيروس فضلا عن مشاحنات داخلية مما يثير الشكوك حول مدى قدرته على الحفاظ على منصبه.

وعلى الرغم من تحذيره للناس من التجمعات الكبيرة حضر سوجا عدة حفلات في الأسبوع الماضي مما أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الساسة ومنهم أعضاء في ائتلافه الحاكم.

وقال جون أزومي عضو البرلمان المعارض مشيرا إلى عشاء حضره سوجا في مطعم شهير بطوكيو يوم الاثنين "رغم حديثهم للناس عن ضبط النفس يأكلون اللحم في مطعم فاخر ويستمتعون بأوقاتهم".

وأضاف "التأييد الشعبي يمكن أن ينهار".

وقال ريوتاري سوجي (76 عاما) وهو ممثل حضر العشاء للصحفيين خارج المطعم إنه كان حفلا بمناسبة نهاية العام وإنهم تحدثوا عن البيسبول.

وقال سوجا اليوم الأربعاء إنه نادم على حضور حفل العشاء.

وأضاف للصحفيين عندما سُئل عن الأمر "أشعر بالندم على ذلك لأنه تسبب في سوء تفاهم بين الناس".

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