بايدن يرشح رئيسة وكالة حماية البيئة السابقة منسقة للمناخ بالبيت الأبيض

المصدر: رويترز

قال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيرشح جينا مكارثي، المديرة السابقة لوكالة حماية البيئة في إدارة الرئيس باراك أوباما، لدور جديد للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض.

وستقود مكارثي جهودا لعدة وكالات لتنسيق سياسة التغير المناخي الداخلية وسيكون عملها مناظرا لعمل جون كيري الذي عينه بايدن مبعوثا خاصة لتغير المناخ.

وتشغل مكارثي في الوقت الحالي منصب رئيس مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية وهو جماعة وطنية للبيئة. وصاغت كمديرة لوكالة حماية البيئة في عهد أوباما بعض سياسات المناخ المميزة لإدارة أوباما، ومن بينها خطة الطاقة النظيفة لتقليص الانبعاثات من محطات الكهرباء.

ومن المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ الإجراءات المقررة في إدارة بايدن المقبلة للتعامل مع التغير المناخي وتحقيق العدالة البيئية.

ودعا بايدن إلى تحقيق هدف إنهاء الانبعاثات بحلول عام 2035، وإلى مسعى جرئ للتحول للسيارات الكهربائية وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يختار بايدن حاكمة ولاية ميشيجان السابقة جنيفر جرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة في إدارته وبيت باتيجيج وزيرا للنقل وديب هالاند عضو مجلس النواب من ولاية نيو مكسيكو وزيرا للداخلية.

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