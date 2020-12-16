زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يهنىء بايدن بفوزه بالرئاسة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة دونالد ترامب، وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تاليا اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".

وماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة، وفق (DW).

وأضاف أن "الناخبين الكبار اجتمعوا أول أمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

وتابع ماكونيل "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير".

وأشاد الزعيم الجمهوري ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، "الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، وكذلك بنائبته كامالا هاريس التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ. وقال أيضا "بعيدا من خلافاتنا، في إمكان جميع الأمريكيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى".

وبعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، دعم ماكونيل ترامب معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء الى خياراته القانونية"، لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.

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