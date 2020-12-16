أمريكا تسجل إجمالي 16.6 مليون إصابة بكورونا و302046 وفاة

المصدر: د ب أ

ارتفعت أمس حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 5ر1% مقارنة بالوقت نفسه أول أمس الاثنين لتصل إلى 6ر16 مليون إصابة، حتى الساعة 03:33 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وكانت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 4ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة وهو 61ر1 مليون إصابة بزيادة 1% عن نفس الوقت أول أمس.

وشهدت ولاية تكساس زيادة بنسبة 7ر5 % في عدد الحالات مقارنة بالوقت نفسه أول أمس، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 49ر1مليون إصابة.

وسجلت فلوريدا أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو 254 حالة وفاة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز