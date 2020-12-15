أخيراً.. بوتين يهنئ بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية

المصدر: د ب أ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وأضافت الرئاسة الروسية، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك"، أن بوتين أعرب عن الاستعداد للتعاون مع إدارة بايدن، وأكد على أن "التعاون القائم على الاحترام المتبادل" بين البلدين "سيصب في صالح" ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، وإنما أيضا العالم بأسره.

وفي برقية التهنئة، تمنى بوتين لبايدن كل التوفيق، وأعرب عن ثقته في أن "روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار العالميين، يمكنهما فعليا الإسهام في حل العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم الآن على الرغم من خلافاتهما".

وكانت الرئاسة الروسية أكدت مرارا أن بوتين لا يعتزم تهنئة بايدن إلا بعد الإعلان الرسمي عن فوزه بالرئاسة، في ظل عدم إقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالهزيمة.

وصوت المجمع الانتخابي الأمريكي أمس لصالح تأكيد فوز بايدن ليكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وحصل بايدن إجمالا على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.

ويقوم نظام المجمع الانتخابي بتوزيع 538 صوتا على الولايات بناء على حجم السكان. والفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أكثر من 270 صوتا انتخابيا.

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