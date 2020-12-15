إصابات كورونا في العالم تتجاوز 71.68 مليون والوفيات مليون و1616834

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 71.68 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و1616834.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق           إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               299489                      16286343

 الهند                               143355                      9884100

البرازيل                            181402                    6901952

روسيا                            47391                       2681256

فرنسا                            58282                     2379915

المملكة المتحدة            64402                     1869666

إيطاليا                        65011                      1855742

إسبانيا                      48013                     1751884

الأرجنتين                  40766                      1498160

كولومبيا                     39053                 1425774.

 

 

كلمات دالة:
  • الصين ،
  • الولايات المتحدة،
  • الهند،
  • البرازيل،
  • فيروس كورونا
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