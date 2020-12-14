وفاة رئيس وزراء إسواتيني بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

أعلنت حكومة مملكة إسواتيني (سوازيلاند سابقا) في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد وفاة رئيس الوزراء أمبروز دلاميني عن عمر يناهز 52 عاما عقب دخوله المستشفى في جنوب إفريقيا المجاورة بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 قبل أربعة أسابيع.

وقال نائب رئيس الوزراء ثيمبا ماسوكو في بيان "لقد أمر أصحاب الجلالة بإبلاغ الشعب بوفاة رئيس الوزراء أمبروز ماندفولو دلاميني الحزينة والمفاجئة. وقد توفي دولته بعد ظهر أمس وهو تحت الرعاية الطبية في مستشفى بجنوب أفريقيا".

وتقع مملكة إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية وتحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب وموزامبيق من الشرق.

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