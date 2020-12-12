في درجة حرارة ما دون الصفر.. اعتقال متظاهرين أدانوا اعتقال حاكم مقاطعة روسية

المصدر: د ب أ

أفادت المبادرة المدنية الروسية "أو دبليو دي-إنفو" بإلقاء القبض على سبعة أشخاص على الأقل اليوم السبت فيما اتخذت السلطات الروسية إجراءات صارمة ضد مظاهرات تتلاشى احتجاجا على اعتقال حاكم في مقاطعة خاباروفسك بشرق روسيا.

وهذه هي المظاهرة الـ23 على التوالي ضد القبض على الحاكم السابق سيرجي فورجال في يوليو الماضي للاشتباه في تورطه في جريمة قتل مأجورة قبل 15 عاما.

وجذبت المظاهرات حشودا غفيرة في الشهور الأولى بعد احتجاز فورجال، ولكن نحو 80 شخصا فقط اشتركوا في مظاهرة اليوم السبت، ومن المحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى درجات الحرارة التي وصلت لدون الصفر.

ونفى فورجال كل الاتهامات المنسوبة له. ويقول المتظاهرون الذين يدعمونه إن الاتهامات ذات دوافع سياسية حيث أنه ليس مواليا للكرملين ويطالبون بمحاكمة نزيهة.

ويطالبون أيضا أن تخفض موسكو التي تبعد ستة آلاف كيلومتر عن المنطقة، بتقليل نفوذها على المنطقة والسماح بقدر أكبر من الاستقلال في اتخاذ القرارات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز