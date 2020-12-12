ترامب يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

المصدر: رويترز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون لتمديد لمدة أسبوع واحد للتمويل الاتحادي المنتهي، لتفادي إغلاق الحكومة، وإعطاء فرصة أكبر لإجراء محادثات منفصلة بشأن تخفيف آثار جائحة "كوفيد-19"، ومشروع قانون للإنفاق الشامل.

وكان مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وافق بعد ظهر الجمعة، على مشروع القانون، بعد موافقة مجلس النواب الذي أغلبه من الديمقراطيين، على هذا الإجراء بأغلبية ساحقة، الأربعاء.

وبدون هذا القانون تواجه سلسلة من البرامج الحكومية، ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية، وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقاً جزئياً.

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