كوريا الجنوبية تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية سجلت 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 40,789 حالة.

ويمثل الرقم زيادة قدرها 7 إصابات من 682 إصابة، تم الإبلاغ عنها أمس الخميس.

ويعتبر هذا الرقم الجديد هو الأعلى منذ تسجيل 909 حالات بتاريخ 29 فبراير عندما وصلت الموجة الأولى من تفشي المرض الى ذروتها في دايغو وإقليم كيونغسانغ الشمالي، ويعتبر أيضا أعلى رقم منذ بدء الموجة الثالثة من انتشار المرض، وفق "يونهاب".

ومن بين الـ 689 إصابة المسجلة حديثا، كانت 673 إصابة لانتقال العدوى محليا و16 إصابة وافدة من الخارج.

وارتفع العدد اليومي للإصابات المحلية الجديدة بمقدار 27 إصابة ليسجل أعلى رقم منذ تسجيل 684 إصابة بتاريخ 2 مارس، وظل المعدل اليومي للإصابات المحلية ما بين 500-600 إصابة منذ يوم 3 من الشهر الجاري.

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