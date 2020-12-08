واشنطن توافق بيع تايوان أسلحة بـ 280 مليون دولار

المصدر: د ب أ

وافقت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، على بيع معدات اتصالات متقدمة بقيمة 280 مليون دولار إلى تايوان، في خطوة يحتمل أن تثير غضب الصين.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان أمس الاثنين أن حزمة مبيعات الأسلحة تشمل نظام اتصالات ميداني للمعلومات ومعدات ذات صلة.

وأضافت الوكالة أنها سلمت الشهادة المطلوبة بإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل امس الاثنين.

وأضافت: "ويهدف هذا البيع المقترح إلى توفير اتصالات متنقلة وآمنة. وسيساهم في تحقيق هدف الطرف المتلقي لتحديث قدرات اتصالاته العسكرية لدعم مهمته واحتياجاته التشغيلية".

وتابعت: "سيساعد البيع المقترح في تحسين أمن الطرف المتلقي ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة".

وأعربت إدارة رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، عن امتنانها اليوم الثلاثاء للولايات المتحدة لهذه الدفعة السادسة من مبيعات الأسلحة التي تتم خلال العام الجاري، وهي الدفعة الـ 11 في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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