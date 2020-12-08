إصابات كورونا في العالم تتجاوز 66.82 مليون والوفيات مليون و537967

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 66.82 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و537967.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 282253 14730092

الهند 140573 9677203

البرازيل 176941 6603540

روسيا 43597 2488912

فرنسا 55155 2292497

إيطاليا 60606 1742557

المملكة المتحدة 61434 1737960

إسبانيا 46252 1684647

الأرجنتين 39770 1463110

كولومبيا 37808 1371103

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

‭21‬ - العراق 12432 564200

30 - المغرب 6245 379657

31 - السعودية 5965 358713

38 - الأردن 3056 240981

43 - الإمارات 592 176429

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز