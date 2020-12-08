إصابات كورونا في العالم تتجاوز 66.82 مليون والوفيات مليون و537967

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 66.82 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و537967.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                282253                              14730092

 الهند                                140573                             9677203

البرازيل                            176941                             6603540

روسيا                              43597                               2488912

فرنسا                             55155                               2292497

إيطاليا                           60606                               1742557

المملكة المتحدة             61434                              1737960

إسبانيا                          46252                               1684647

الأرجنتين                      39770                               1463110

كولومبيا                     37808                               1371103

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات          عدد الإصابات

‭21‬ - العراق                    12432                  564200

30 - المغرب                   6245                  379657

31 - السعودية               5965                  358713

38 - الأردن                    3056                  240981

43 - الإمارات                 592                    176429

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصبن،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة،
  • فرنسا
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