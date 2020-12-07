الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السادس من ديسمبر، نزولا من 18 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 12 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وسجلت ثلاث حالات منقولة محليا في منطقة منغوليا الداخلية.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل ست إصابات جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86634 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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