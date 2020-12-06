وفاة رئيس أوروغواي السابق بعد صراع مع السرطان

المصدر: د ب أ

توفي رئيس أوروغواي السابق، تاباري فاسكيز، عن عمر ناهز 80 عاما، حسبما أعلنت أسرته اليوم الأحد.

وتوفي فاسكيز، الطبيب وأخصائي السرطان، بعد أشهر قلائل من تركه منصبه، وتم تشخيص إصابته بمرض السرطان العام الماضي.

وكان فاسكيز رئيسا للبلاد من عام 2005 حتى 2010، ثم مجددا من 2015 حتى فصل الربيع.

وسلم فاسكيز السلطة إلى خليفته لويس ألبرتو لاكال بو في مارس.

واتبع سياسة ديمقراطية اجتماعية وقاد معركة ضد التدخين، وبذل جهودا اثمرت عن مثول عملاق التبغ فيليب موريس أمام محكمة تحكيم دولية.

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