استقالة مديرة الاتصالات في البيت الأبيض

المصدر: أ ف ب

أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إليسا فرح أمس الخميس استقالتها من منصبها، في ما يبدو أنه اعتراف ضمني بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وكتبت فرح، التي كانت متحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس ثم متحدثة باسم البنتاغون، قبل توليها منصبها الحالي، انه "بعد ثلاث سنوات ونصف سنة مذهلة، سأترك البيت الأبيض لأكرس نفسي لمشاريع أخرى".

وأضافت "أنا فخورة جدا بالأشياء المذهلة التي تم تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أمانا"، من دون أن تأتي على ذكر ترامب الذي يترك السلطة في 20 يناير.

ومنذ انتخابات 3 نوفمبر التي فاز بها جو بايدن ورفض ترامب الاعتراف بنتيجتها حتى الآن، كانت فرح متحفظة تماما، وذلك خلافا لما قامت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، التي كانت تنقل بلا كلل اتهامات ترامب بحصول عمليات تزوير في الاقتراع الرئاسي من دون تقديم أدلة على ذلك.

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