أذربيجان تعلن مقتل 2783 جنديا خلال القتال في قرة باغ

المصدر: رويترز

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الخميس إن 2783 من جنودها قُتلوا خلال المعارك مع قوات أرمينية في إقليم ناجورنو قرة باغ.

وأضافت أن ما يربو على 100 جندي آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

ولم يسبق لأذربيجان الكشف عن أي من خسائرها العسكرية في الصراع الذي تفجر في 27 سبتمبر أيلول وتوقف في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني عندما أسفر اتفاق سلام بوساطة روسية عن وقف لإطلاق النار.

وجرى تسليم مساحات شاسعة من الأراضي، التي كانت تحت سيطرة الأرمن في ناجورنو قرة باغ، لأذربيجان التي سيطرت قواتها على أراض بينها مناطق كانت قد خسرتها في حرب سابقة في تسعينيات القرن الماضي.

ولم تكشف أرمينيا بعد الحصيلة النهائية لقتلاها العسكريين وإن كان مسؤول في وزارة الصحة أكد يوم 14 نوفمبر أن 2317 جنديا قتلوا في الصراع.

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