إصابات كورونا تتجاوز 63.9 مليون عالمياً والوفيات مليون و486179

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و486 ألفا و179 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 270671 13717503

الهند 138122 9499413

البرازيل 173817 6386787

روسيا 41053 2347401

فرنسا 53816 244635

إسبانيا 45784 1665775

المملكة المتحدة 59699 1659256

إيطاليا 57045 1641610

الأرجنتين 38928 1432570

كولومبيا 36934 1324792

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

19 - العراق 12340 556728

30 - المغرب 5915 359844

31 - السعودية 5919 357872

‭‭‭‭‭‭38‬‬‬‬‬‬ - الأردن 2854 227208

42 - الإمارات 580 171434

49 - الكويت 882 143260

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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