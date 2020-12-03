إصابات كورونا تتجاوز 63.9 مليون عالمياً والوفيات مليون و486179

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و486 ألفا و179 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق          إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                270671                        13717503

الهند                                138122                         9499413

البرازيل                           173817                        6386787

روسيا                              41053                         2347401   

فرنسا                            53816                           244635

إسبانيا                          45784                           1665775

المملكة المتحدة           59699                          1659256

إيطاليا                        57045                           1641610

الأرجنتين                    38928                           1432570

كولومبيا                    36934                           1324792

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات             عدد الإصابات

19 - العراق                   12340                      556728

30 - المغرب                  5915                      359844

31 - السعودية              5919                      357872

‭‭‭‭‭‭38‬‬‬‬‬‬  - الأردن                  2854                      227208

42 - الإمارات                 580                      171434

49 - الكويت                882                        143260

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • فيروس كورونا،
  • الولايات المتّحدة،
  • الهند،
  • البرازيل
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