إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 63.33 مليون والوفيات مليون و474650

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 268047 13536687

الهند 137621 9462809

البرازيل 173120 6335878

روسيا 40464 2322056

فرنسا 53606 2230571

إسبانيا 45511 1656444

المملكة المتحدة 59051 1643086

إيطاليا 56361 1620901

الأرجنتين 38730 1424533

كولومبيا 36766 1316806

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

19 - العراق 12306 554767 30

30- المغرب 5915 359844

31- السعودية 5907 357623

38 - الأردن 2802 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬ 223617

42 - الإمارات 576 170149

48 - الكويت 881 142992

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

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