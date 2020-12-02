إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 63.33 مليون والوفيات مليون و474650
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 268047 13536687
الهند 137621 9462809
البرازيل 173120 6335878
روسيا 40464 2322056
فرنسا 53606 2230571
إسبانيا 45511 1656444
المملكة المتحدة 59051 1643086
إيطاليا 56361 1620901
الأرجنتين 38730 1424533
كولومبيا 36766 1316806
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
19 - العراق 12306 554767 30
30- المغرب 5915 359844
31- السعودية 5907 357623
38 - الأردن 2802 223617
42 - الإمارات 576 170149
48 - الكويت 881 142992
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.