إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 63.33 مليون والوفيات مليون و474650

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق        إجمالي الوفيات         عدد الإصابات المؤكدة   

الولايات المتحدة             268047                       13536687 

الهند                             137621                        9462809

البرازيل                         173120                        6335878

روسيا                           40464                          2322056

فرنسا                          53606                          2230571

إسبانيا                        45511                           1656444

المملكة المتحدة         59051                            1643086

إيطاليا                       56361                           1620901

الأرجنتين                   38730                           1424533 

كولومبيا                  36766                           1316806

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها           عدد الوفيات            عدد الإصابات

19 - العراق                 12306                   554767 30

30- المغرب                 5915                     359844 

31- السعودية            5907                     357623 

38 - الأردن                2802                     ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬    223617                

42 - الإمارات              576                     170149

48 - الكويت              881                      142992

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • الهند،
  • الولايات المتحدة ،
  • فيروس كورونا
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