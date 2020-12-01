أذربيجان تفرض سيطرتها على ممر رئيسي بين أرمينيا وكاراباخ

المصدر: د ب أ

أعلنت أذربيجان اليوم الثلاثاء أنها فرضت سيطرتها على ممر لاتشين الجبلي الذي يربط بين أرمينيا وإقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين.

وانتقلت السيادة على الممر الذي كانت القوات الأرمينية تسيطر عليه من قبل، إلى أذربيجان في إطار اتفاق سلام بين الجانبين، بعد قتال على المنطقة المتنازع عليها استمر على مدار أسابيع.

وقال الرئيس الأذربيجاني الهام علييف في بيان إن "تحرير منطقة لاتشين من الاحتلال هو حدث تاريخي"، مضيفا "لقد استعدنا منطقة لاتشين بدون إطلاق رصاصة واحدة".

وأفادت تقارير بأن أكثر من 1500 شخص لقوا حتفهم خلال ستة أسابيع من القتال الذي نشب بين أذربيجان وارمينيا، وانتهي بإبرام اتفاق سلام بين الجانبين يوم 9 نوفمبر الماضي.

وكان القتال الأخير هو الأكثر دموية بين البلدين منذ الحرب التي اندلعت بينهما في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، بعد تحولهما إلى دولتين مستقلتين عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق.

ورغم أن القوات الأرمينية سيطرت إلى حد كبير على ناجورنو كاراباخ لأكثر من ربع قرن بعد انتهاء الحرب، إلا أن منظمة الأمم المتحدة تعتبرها منطقة أذربيجانية.

وبموجب اتفاق السلام الجديد، وافقت ارمينيا على تسليم أكثر من 120 بلدة وقرية داخل ناجورنو كاراباخ إلى أذربيجان.

وتتولى قوات حفظ سلام روسية الإشراف على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

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