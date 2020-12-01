إصابات كورونا تتجاوز 62.82 مليون والوفيات مليون و463533 عالمياً

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62.82 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و463533 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 266828 13373045

الهند 137139 9431691

البرازيل 172833 6314740

روسيا 39895 2295654

فرنسا 52325 2218483

إسبانيا 45069 1648187

المملكة المتحدة 58448 1629657

إيطاليا 55576 1601554

الأرجنتين 38473 1418807

كولومبيا 36584 1308376

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

19 - العراق 12258 552549

30 - السعودية 5896 357360

31 - المغرب 5846 356336

‭‭‭‭‭‭38‬‬‬‬‬‬ - الأردن 2751 219430

42 - الإمارات 572 168860

47 - الكويت 880 142635

49 - قطر 237 138833

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

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