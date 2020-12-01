إصابات كورونا تتجاوز 62.82 مليون والوفيات مليون و463533 عالمياً

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 62.82 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و463533 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق             إجمالي الوفيات        عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                  266828                    13373045

الهند                                 137139                       9431691

البرازيل                            172833                       6314740

روسيا                              39895                         2295654

فرنسا                              52325                        2218483

إسبانيا                           45069                         1648187

المملكة المتحدة             58448                         1629657

إيطاليا                          55576                         1601554

الأرجنتين                      38473                         1418807

كولومبيا                      36584                          1308376

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات              عدد الإصابات

19 - العراق                       12258                      552549

30 - السعودية                   5896                      357360

31 - المغرب                      5846                      356336

‭‭‭‭‭‭38‬‬‬‬‬‬ - الأردن                      2751                       219430

42 - الإمارات                    572                       168860

47 - الكويت                   880                        142635

49 - قطر                      237                         138833

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

كلمات دالة:
  • الصين،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند
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