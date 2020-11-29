قوات إقليم تيغراي: استعادة مدينة أكسوم الإثيوبية من الجيش

المصدر: رويترز

قال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا في رسالة نصية لرويترز اليوم الأحد إن قواته استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الإثيوبي.

يأتي زعم جبرمكئيل بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الجيش سيطر على مقلي عاصمة إقليم تيغراي وأنهى العمليات العسكرية في الإقليم.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة أو الجيش الإثيوبي.

ومن الصعب التحقق من مزاعم أي من أطراف الصراع إذ جرى قطع اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيجراي وتشديد الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر.

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