كوريا الجنوبية تحبط هجوما إلكترونيا من كوريا الشمالية يستهدف "لقاح"كورونا"

المصدر: رويترز

أفادت تقارير إعلامية كورية جنوبية، بأن وكالة المخابرات الوطنية نجحت في إحباط محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية الجنوبية التي تطوّر لقاحات لفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع نيوز1 الإخباري اليوم الجمعة نقلا عن عضو في لجنة المخابرات بالبرلمان أن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أحبطت محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية التي تطور لقاحات لفيروس كورونا.

ونسب الموقع إلى ها تاي-كيونج العضو بالبرلمان قوله بعد الاطلاع على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية إن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو اسمائها لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق.

كانت شركة مايكروسوفت قالت الاسبوع الماضي إن متسللين يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات سبع شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.

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