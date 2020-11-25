مفاجأة غريبة في واقعة الاصطدام ببوابة المستشارية الألمانية

المصدر: د ب أ

أفادت مصادر تحقيق أن السائق الذي اصطدم، صباح اليوم، ببوابة ديوان المستشارية في برلين، ارتكب واقعة مماثلة عام 2014 في مقر حكومة ببرلين، ولم تؤكد الشرطة ذلك حتى الحين.

وفي فبراير 2014، صدم الرجل سيارته في سياج المستشارية، وتبين صور من الحادث في ذلك الحين سيارته التي تحمل ملصقات سياسية موجهة ضد تغير المناخ، وفي ذلك الوقت ألقت الشرطة القبض على الرجل، ولم تعرف بعد دوافع الجاني.

وقال المتحدث باسم الشرطة تيلو كابليتس: "يتم حالياً استبيان ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة نفسية أو دوافع أخرى"، مضيفاً أنه لا يمكن سوى تكهن "ما إذا كانت الواقعة عملاً رمزياً أو ما إذا كان الغرض منها يجذب الانتباه".

وأوضح أن الرجل (54 عاماً) قاد سيارته "بسرعة منخفضة للغاية، بحيث لم يحدث سوى ضرر ضئيل للغاية للبوابة والسيارة"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك تهديد للمستشارة أنجيلا ميركل أو أشخاص آخرين في المبنى.

وقال كابليتس إن الشرطة ستستجوب السائق، مضيفاً أن الرجل صرح بشيء عن فعلته، مشيراً إلى أن الشرطة ستقرر كيفية المضي قدماً في التحقيق معه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز