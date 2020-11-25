اليابان تعدم 94 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور

المصدر: د ب أ

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أن السلطات بدأت في ذبح نحو 94 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد بعد اكتشاف تفشي أنفلونزا الطيور.

وطلب حاكم فوكوكا، هيروشي أوجاوا، إرسال جنود لعملية الإعدام في المزرعة المتضررة بمدينة موناكاتا في كيوشو.

وقال أوجاوا، في اجتماع للحكومة المحلية، صباح اليوم: "الأولوية القصوى الآن هي الاحتواء الفوري والشامل لتفشي المرض".

وأكدت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الحالة التاسعة في البلاد من إنفلونزا الطيور هذا الموسم.

ووجد العمال في المزرعة أن نحو 40 دجاجة نفقت أمس، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد، وأبلغوا مسؤولي الحكومة المحلية بذلك.

وفرضت السلطات حظراً صحياً في منطقة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة.

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