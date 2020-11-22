إنفلونزا الطيور تصيب العاصمة الألمانية

المصدر: د ب أ

وصلت إنفلونزا الطيور إلى برلين بعد أن تفشت في عدد من الولايات الألمانية.

وأعلنت إدارة حماية المستهلك بمجلس الشيوخ في برلين، أمس، أنه تم اكتشاف العامل المسبب للمرض في إوزة برية.

وتم العثور على الأوزة النافقة في منطقة ليشترفيلده بالعاصمة الألمانية.

ويتزايد تفشي إنفلونزا الطيور في ألمانيا منذ نهاية أكتوبر.

وظهرت حالات في براندنبورغ وهامبورغ ومكلنبورغ- فوربومرن وشليسفيغ- هولشتاين وبافاريا.

وقال مجلس الشيوخ في برلين إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات انتقال لإنفلونزا الطيور إلى البشر.

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